Tony Blair se interna para tratar do coração O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, informa que será internado nesta sexta-feira para passar por um procedimento médico a fim de corrigir um batimento cardíaco irregular. Em declaração transmitida pela TV, o premier afirmou que pretende disputar o terceiro mandato e cumpri-lo integralmente, mas que não tentará um quarto período à frente do país. O procedimento, chamado ablação por cateter, será realizado com anestesia local. A condição do primeiro-ministro é uma taquicardia supraventricular. Segundo informações oficiais, Blair passará a noite de sexta-feira no hospital e repousará no final de semana, voltando ao trabalho na segunda-feira.