Tony Blair se reúne hoje com lideranças israelenses e palestinas O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, se reúne nesta quarta-feira com o premiê israelense, Ariel Sharon, em Jerusalém, e depois com o governo provisório palestino na cidade de Ramallah, na Cijordânia. Blair pretende convidar Sharon e líderes da Autoridade Nacional Palestina (ANP) para a Conferência sobre o Oriente Médio que será realizada em fevereiro, em Londres. Blair também se reunirá hoje com o presidente israelense, Moshe Katzav; com o vice-primeiro-ministro Ehud Olmert; com o ministro das Relações Exteriores, Silvan Shalom, e com o líder do Partido Trabalhista, Shimon Peres, que se incorporará à coalizão de Sharon. Em Ramallah, o premiê britânico explicará os objetivos da Conferência de Londres ao presidente interino da ANP, Rauhi Fattouh; ao primeiro-ministro Ahmed Qorei (Abu Alá) e ao candidato do movimento Al Fatah para as eleições presidenciais de 9 de janeiro, Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Na Conferência de Londres serão abordados assuntos relacionadas à reconstrução nos territórios palestinos ocupados por Israel; à retirada israelense da Faixa de Gaza, e às reformas a que se submeterá a administração da ANP Segundo fontes de Israel, Sharon não se opõe ao fórum, mas não participará dele por temer que essa conferência internacional, eventualmente, possa impor uma solução para o conflito com os palestinos contrária aos seus interesses na região.