Tony Blair será conselheiro do governo de Kagame O ex-primeiro ministro britânico Tony Blair viajou para Ruanda neste sábado para aconselhar ao governo do presidente Paul Kagame, que é visto no ocidente como um dos mais progressivos da África. Blair prestará serviços gratuitamente ao governo, que está procurando transformar a economia e a imagem da nação africana após o genocídio de 1994, que matou aproximadamente 800 mil pessoas. O ex-líder rebelde Kagame é creditado pelos seus simpatizantes como responsável por restaurar a ordem, atingir um bom crescimento econômico, desenvolver novos setores como TI (Tecnologia da Informação), e comandar um governo disciplinado. Mas críticos dizem que seu estilo autoritário está ameaçando a democracia. "Tony Blair... vem para falar com o presidente Kagame sobre que papel ele pode atuar voluntariamente no desenvolvimento de nosso país", disse à Reuters David Himbara, líder da unidade de estratégia e política do presidente de Ruanda. Blair está usando a sua experiência para aconselhar o governo com problemas de formulação de políticas, coordenação das obras governamentais e núcleos de pesquisas, disseram autoridades locais. "Ele irá nos ajudar a pensar além de nossa rotina", disse Himbara. "Será que temos a mistura poilítica correta? Como podemos coordenar e harmonizar as políticas governamentais de forma mais eficiente, como podemos adotar inovações para transformar nossa nação?" A visita de Blair se segue a viagens neste mês a Ruanda do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, e do presidente norte-americano, George W. Bush. Washington considera Kagame como um dos líderes progressivos da nova geração progressiva da África. Em sua visita de dois dias, Blair também visitará o museu do genocídio de Ruanda. (Reportagem de Arthur Asiimwe)