Tony Blair vai comprar casa na Inglaterra, diz tablóide O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e sua mulher, Cherie, estão fechando a compra de uma nova casa, a quinta do casal, informou neste sábado o tablóide Daily Mail. A propriedade, avaliada em R$ 3,2 milhões (? 1,2 milhão), fica ao lado de outra que Blair adquiriu em 2004, na Praça Connaught, em pleno centro de Londres, onde o casal planeja viver depois que o primeiro-ministro deixar o poder. Segundo a publicação, Blair já está fechando a compra. Aparentemente, o casal pensa em fazer reformas e juntar as duas propriedades, para ganhar espaço e, por razões de segurança, permitir outro acesso à casa principal. Segundo a imprensa, o imóvel que o casal comprou em 2004 está avaliado em R$ 14 milhões (? 5,4 milhões). Além das duas casas em Londres, o primeiro-ministro é dono de uma propriedade no condado de Durham, no norte da Inglaterra, e de dois apartamentos em Bristol (oeste da Inglaterra). O Daily Mail calculou que, com a aquisição da nova casa, os gastos de Blair com o pagamento de hipotecas deverá subir para R$ 81 mil (? 30 mil) por mês.