Tony Blair vai tentar reeleição O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, anunciou, durante um discurso em uma escola secundária em Londres, que disputará um segundo mandato, em maio deste ano. Falando como candidato, Blair disse que pretende usar um novo mandato para criar uma "sociedade mais aberta", com mais oportunidades, baseadas no mérito pessoal e na responsabilidade. A meta, segundo Tony Blair, é que, em 2010, 50% das pessoas com menos de 30 anos façam ou tenham feito faculdade. Ele afirmou ainda que quer manter a economia estável e reformar o sistema penal, que considera "antiquado". O primeiro-ministro também prometeu uma nova agenda política para as próximas semanas, envolvendo principalmente economia, segurança e saúde.