Tony Blair visitará a Índia e o Paquistão O primeiro-ministro britânico Tony Blair visitará na próxima semana a Índia e o Paquistão para tentar ajudar nas negociações entre os dois países, que estão na iminência de uma guerra na região da Caxemira. Durante sua visita, Blair deverá se encontrar com o primeiro-ministro indiano Atal Behari Vajpayee e com o presidente paquistanês, Pervez Musharraf. O ministro paquistanês das Relações Exteriores anunciou na manhã desta terça-feira que Blair visitará Islamabad no próximo dia 7 de janeiro. Índia e Paquistão já travaram três guerras, duas delas pela Caxemira, desde sua independência da Grã-Bretanha em 1947.