Tony Saca assume a presidência em El Salvador Tony Saca foi empossado como presidente de El Salvador, mas o principal partido de oposição boicotou a cerimônia, exigindo diálogo com o novo governo e a retirada das tropas salvadorenhas do Iraque. O novo presidente, que é filiado à Aliança Republicana Nacionalista (Arena), prometeu manter as políticas do ex-mandatário Francisco Flores, que construiu uma das administrações mais pró-EUA do hemisfério. Ele também pretende usar seus cinco anos de mandato para criar milhares de empregos e combater a violência, cujos índices estão entre os mais altos da América Central. Saca, que abriu espaço em seu gabinete para técnicos e acadêmicos formados no exterior, falou a um país que finalmente se curou das feridas abertas por 12 anos de guerra civil, finalizada em 1992. Os 31 deputados da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN) - uma guerrilha que se transformou em partido político depois da guerra - boicotaram a cerimônia de posse e tomaram as ruas para protestar. O partido acusa o ex-presidente Flores de conspirar com Washington para canalizar fundos para a campanha de Saca, e exige a retirada das tropas salvadorenhas do Iraque - cerca de 370 soldados estão estacionados próximos à cidade sagrada xiita de Najaf.