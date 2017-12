Toque de recolher restaura calma em Cincinnati Dezenas de pessoas foram presas durante a noite por violação a um toque de recolher imposto pelo prefeito de Cincinnati, mas a paz voltou às ruas da cidade após três dias de protestos gerados pelo assassinato de um jovem negro desarmado por um policial. As autoridades locais decidiram nesta sexta-feira que o toque de recolher seria estendido por pelo menos mais uma noite. Houve relatos esporádicos de pessoas disparando armas de fogo, atirando pedras e quebrando garrafas. Um incêndio numa doceria causou danos estimados em US$ 100.000, informou o chefe de polícia Thomas Streicher. "Mas acreditamos que a normalidade está voltando", afirmou. De acordo com ele, a decisão sobre a duração do toque de recolher será avaliada diariamente. A polícia informou ter prendido 153 pessoas por violação ao toque de recolher, que durou das 20h de ontem às 6h de hoje, mudando drasticamente a rotina desta cidade de 331 mil habitantes. Também foram presos 54 adultos e nove adolescentes devido a outras contravenções, disse Streicher.