Tóquio acusa Rússia de violar seu espaço aéreo O Japão disse ontem ter acionado aviões de caça depois de a Rússia supostamente ter violado seu espaço aéreo sobre a Ilha de Hokkaido. A diplomacia japonesa apresentou um protesto formal à chancelaria do Kremlin, segundo Tóquio. A Rússia, que está conduzindo exercícios militares na região das Ilhas Kurilas - sob disputa entre os dois países -, negou ter entrado em território do Japão. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, prometeu pressionar o governo de Vladimir Putin a devolver as ilhas.