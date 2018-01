Tóquio pede pressão a Pyongyang após detectar atividade suspeita em alto mar

TÓQUIO - O governo do Japão insistiu nesta quinta-feira, 25, em seguir pressionando a Coreia do Norte com sanções depois de detectar um contato suspeito entre um navio norte-coreano e outro supostamente dominicano. O país acredita que poderia se tratar de fornecimento ilegal de mercadorias.

Tóquio considera que essa atividade noturna e em alto mar dos barcos norte-coreanos "evidencia que as sanções mais restritas impostas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) nos últimos meses não estão surtindo efeito" e que se deveria adotar mais medidas, disse nesta quinta-feira o vice-ministro porta-voz do Executivo japonês, Yasutoshi Nishimura, em uma coletiva de imprensa.

O governo japonês informou à ONU do contato ocorrido no último dia 20 entre um barco da Coreia do Norte, o Rye Song Gang 1, e um navio com bandeira da República Dominicana, o Yuk Tung, no mar Oriental da China. Segundo o relato, as embarcações se aproximaram muito, o que consideram ser um possível repasse de bens que violaria as sanções.

O encontro entre os navios foi fotografado por um avião de vigilância P-3C das Forças de Autodefesa do Japão e publicadas nesta quarta-feira, 24, pelo Ministério do Exterior japonês.

O governo dominicano negou o encontro em um comunicado de sua chancelaria, no qual assegura que o país "não conta com bandeiras nas embarcações do tipo tanque e, por isso, a instituição não tem registro de nenhum barco dominicano localizado nessas latitudes" da Ásia.

A República Dominicana é "respeitosa" com as decisões da ONU e, assim, "acata a resolução do Conselho de Segurança do órgão que restringe a venda de derivados de petróleo e outros artigos para a Coreia do Norte", afirmou o informativo.

Nishimura insistiu que tanto a Guarda Costeira japonesa como as Forças de Autodefesa "seguirão investigando e vigilando as atividades" da Coreia do Norte. /EFE