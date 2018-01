Tormenta Jeanne deixa pelo menos 50 mortos no Haiti A tempestade tropical Jeanne matou pelo menos 50 pessoas em sua passagem pelo Haiti, segundo informação do comandante brasileiro da missão de paz da ONU no país, Carlos Chagas. A região noroeste do Haiti foi a mais afetada pela tempestade, que já havia deixado 11 mortos e devastado regiões inteiras em Porto Rico e na Republica Dominicana. Jeanne, deixou a terra firme hoje e foi para o mar aberto.