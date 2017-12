Tormenta solar promete espetáculo no Novo México Pela segunda vez em duas semanas foram previstas tempestades solares que oferecerão aos cientistas e moradores do Novo México um belo espetáculo de luzes no céu noturno. As primeiras ondas magnéticas da tormenta mais recente chegaram à Terra na quarta-feira. Uma segunda descarga proveniente do sol deve chegar ao planeta na noite de hoje. Especialistas do Centro Ambiental do Espaço, ligado ao governo norte-americano, disseram que ocorrerá o espetáculo luminoso da aurora. A aurora é subproduto visível de um sol particularmente ativo, com a superfície agitada por chamas e explosões. Os cientistas não prevêem que esta aurora seja tão brilhante quando o show de luzes visto no fim de março, disse Joe Kunches, da Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos. As tempestades podem causar breves lapsos nos sistemas de comunicação, mas não representam uma ameaça aos seres humanos, protegidos pela atmosfera e pelo campo magnético da Terra.