Tormenta tropical deixa 5 mortos e 11 desaparecidos no Japão Pelo menos cinco pessoas morreram e 11 estavam desaparecidas neste domingo, depois de a tormenta tropical Etau ter atingido o norte do arquipélago japonês. A tormenta Etau, que até sexta-feira era qualificada como tufão, perdeu força, mas chegou na madrugada de hoje a Hokkaido, a ilha mais ao norte do território japonês. A tormenta voltou a perder força hoje e passou a ser qualificada como depressão tropical à medida que se aproximava do Oceano Pacífico, informou o instituto de meteorologia do governo do Japão. Recentes tormentas causaram deslizamentos de terra no sudoeste da China, causando a morte de uma pessoa e o desaparecimento de outras 11, informaram hoje funcionários do governo e a imprensa local. As vítimas foram atingidas por uma avalanche de lodo na aldeia de Xiazhuang ocorrida na madrugada de ontem em virtude das chuvas, segundo a agência estatal de notícias Nova China. No Nepal, chuvas de monções causaram deslizamentos de terra que resultaram na morte de sete membros de uma mesma família. As pessoas ficaram soterradas dentro de uma casa. Aparentemente, todos dormiam no momento do deslizamento, informou a polícia. O deslizamento ocorreu na sexta-feira na aldeia de Surumkhim, 600 quilômetros a nordeste de Katmandu. Duas crianças pertencentes à família ficaram feridas no desastre. A atual temporada de chuvas de monções já causou 149 mortes no Nepal este ano.