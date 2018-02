Tormenta tropical deixa quatro mortos no Japão As inundações provocadas pela tormenta tropical Chataan provocaram a morte de quatro pessoas, a retirada de cerca de outras 165 mil, a queda de pontes e o cancelamento das viagens de trem e de vôos no norte do Japão. A tormenta - à qual são atribuídas dezenas de mortes nas Filipinas e na Micronésia - atingiu o Japão nesta manhã, depois de causar chuvas intensas em todo o país e de provocar inundações, deslocando-se em seguida em direção ao norte da principal ilha japonesa. Segundo a Agência Metereológica, nesta quinta-feira à noite a tormenta chegou até a ilha de Hokaido, a mais setentrional do Japão.