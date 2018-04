Tormenta tropical Paula está próxima de Honduras

Associated Press

A tormenta tropical Paula se formou perto de Honduras nesta segunda-feira, 11, e a expectativa é que se converta em furacão.

O Centro Nacional de Furacões em Miami disse nesta segunda-feira, que a tormenta tem ventos de 95 quilômetros por hora e está posicionada a cerca de 210 quilômetros entre oeste e sudoeste da Ilha Guanaja, em Honduras.

O governo do México emitiu uma advertência de furacão para a costa do país, desde Punta Gruesa até a turística Cancún, situada mais ao norte do estado de Quintana Roo, o que inclui a ilha de Cozumel. A costa de Honduras sofre advertência de tormenta tropical.

Os meteorologistas dizem que a tormenta produzirá fortes chuvas que poderiam detonar inundações repentinas e deslizamentos, especialmente nas montanhas da Nicarágua e Honduras.

Também são esperadas inundações costeiras devido a ondas elevadas ao largo da costa leste da península de Yucatán e nas Ilhas da Baía de Honduras.