Tormentas de inverno causam 25 mortes nos EUA Tempestades de neve e chuva gelada cobriram hoje (26) com um manto de gelo diversas rodovias das regiões central e noroeste dos Estados Unidos, causando a morte de 25 pessoas. As escolas foram fechadas nos Estados de Illinois à Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, onde o gelo bloqueou várias estradas, assim como em partes de Nebraska, Dakota do Norte e Minnesota, onde o problema principal foi a neve. O comércio local e uma série de repartições governamentais foram fechados em áreas das Carolinas do Sul e do Norte. No condado de Spencer, em Indiana, as rodovias estavam tão escorregadias que as autoridades não despacharam os caminhões do serviço de limpeza de neve. Ontem, dezenas de vôos foram postergados ou cancelados do Missouri à Carolina do Sul. Também foram registrados alguns cortes de energia elétrica na região. Segundo as autoridades, todas as 25 mortes foram relacionadas a acidentes de trânsito, causados, por sua vez, pela neve e pela chuva gelada. Hoje, uma tormenta disseminou neve do Novo México ao Texas, e dali às planícies de Minnesota e Winsconsin. A tormenta, então, se dirigiu a leste, atravessando a região dos Grandes Lagos e chegando a New Jersey. Nos arredores de Denver houve o acúmulo de 20 centímetros de neve durante a noite. As piores nevascas ocorreram em partes de Dakota do Norte e na região centro-oeste de Minnesota, onde caíram 50 centímetros de neve. A capital Washington também foi afetada. O Serviço Meteorológico Nacional informou que a tormenta poderia chegar amanhã a várias zonas do nordeste dos Estados Unidos, onde está localizada Nova York.