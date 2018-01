Tornado arrasa capital de Oklahoma Um tornado arrasou Oklahoma City, destruindo casas, automóveis e deixando pelo menos 180 feridos, 20 com gravidade, disse Paul O´Leary, porta-voz do serviço de ambulâncias da cidade. Não há informações sobre vítimas fatais. O governador do Estado, Brade Henry, disse que ao sul da cidade 1.500 moradias foram danificadas e outras 300 destruídas. Os fortes ventos também causaram danos em alguns edifícios em Nebrasca. A onda de tornados que arrasa o Meio-Oeste norte-americano já matou 2 pessoa desde domingo. O Estado mais atingido foi o Missouri, com 18 mortos. O Tennessee teve 15 vítimas fatais; sete no Kansas e dois em Illinois. As autoridades calculam os prejuízos em centenas de milhões de dólares.