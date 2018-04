Tornado causa 8 mortes nos EUA

Um tornado matou ontem 8 pessoas e deixou pelo menos 50 feridos - 14 em estado grave - ao atingir a pequena cidade de Lone Grove, de 5 mil habitantes, no sul do Estado de Oklahoma. O Departamento de Gestão de Emergência local disse que 30 pessoas estavam desaparecidas. "Podemos confirmar 8 mortos e 14 feridos em estado grave", disse o policial Ken Grace. Rádios da região e autoridades estaduais afirmaram que o número de vítimas pode chegar a 15. Ao todo, três tornados passaram pela a região entre a noite de terça-feira e a manhã de ontem. O pior deles atingiu uma área de quase um quilômetro em Lone Grove, entre Oklahoma City e Dallas, no Texas. Os outros dois tornados atingiram o norte do Estado, provocaram danos, mas não deixaram mortos nem feridos graves. Os ventos, incomuns nesta época do ano, destruíram casas, árvores, cartazes, postes,carros, restaurantes, shoppings centers e arrasaram a rede elétrica. Alguns trailers foram carregados pela força do vento, mas seus moradores escaparam depois de ouvirem as sirenes da cidade tocarem duas vezes, alertando para a chegada do tornado. Equipes de resgate passaram o dia realizando operações em Lone Grove e em áreas vizinhas, mas tiveram de suspender as buscas à noite por causa da falta de eletricidade. Ontem, foram emitidos vários alertas de tornados para os Estados do Mississippi, Louisiana, Missouri e Tennessee.