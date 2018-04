Tornado deixa dez mortos na zona rural do Mississippi, nos EUA

Tornado tombou veículos em estradas do Mississippi. Foto: Rogelio Solis/AP

MISSISSIPPI- Um tornado que atingiu a zona rural do Mississippi, no sudeste dos Estados Unidos, matou dez pessoas neste sábado, 24, demolindo casas e derrubando árvores e postes da rede de eletricidade, informaram as autoridades.

O tornado atingiu pelo menos três condados na região centro-oeste desse estado norte-americano, danificando várias construções e deixando pelo menos cinco feridos.

Cinco pessoas morreram no condado de Choctaw, incluindo duas crianças, quatro no condado de Yazoo e uma no condado de Holmes, disse Jeff Rent, diretor de relações exteriores na Agência de Emergência do Mississippi. Ele acrescentou que a cifra de mortos pode aumentar.

"Nós temos fatalidades, um número de pessoas que ainda estamos tentando resgatar presas em edifícios. Mas esse é um enorme, significante tornado (...), e fez grande estrago", disse o governador de Mississippi, Haley Barbour.

O governador declarou estado de emergência em 17 condados do norte do Mississippi e ordenou a mobilização de unidades da Guarda Nacional estatal para que ajudem nos trabalhos de auxílio aos desabrigados.

O Centro Médico da Universidade do Mississippi na localidade de Jackson recebeu outras sete pessoas feridas pelas tempestades, que causaram tornados na metade norte do estado.

No condado de Warren pelo menos 30 casas ficaram arrasadas. Em algumas áreas chegou a chover granizo.

Em Louisiana, no Arkansas e em Alabama o Serviço Meteorológico advertiu que as fortes tempestades seguem seu curso rumo ao nordeste.