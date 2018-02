Tornado deixa quatro mortos nos Estados Unidos Equipes de resgate recuperaram nesta quarta-feira quatro corpos presos sob os escombros de uma taberna em Utica e utilizaram equipamentos pesados e pás para buscar outras pessoas possivelmente soterradas depois de um tornado ter atingido a cidade. Outras quatro pessoas foram internadas. Utica fica no Estado americano de Illinois, cerca de 140 quilômetros a sudoeste de Chicago. Enquanto isso, mais tornados afetaram a região central de Indiana, ferindo pelo menos cinco pessoas, e tempestades atravessavam a região Meio-Oeste dos Estados Unidos na noite de terça-feira. Cinco pessoas foram retiradas com vida dos escombros da taverna Milestone Tap, em Utica, Illinois, antes de quatro corpos serem encontrados. As autoridades locais acreditam que outras pessoas estejam presas sob os destroços. Na manhã de hoje, equipes de resgate lamentavam o fato de não terem conseguido manter contato com nenhuma pessoa soterrada durante as últimas horas. De acordo com serviços locais de meteorologia, 51 tornados foram registrados ontem nos Estados de Illinois, Indiana, Iowa, Nebraska e Oklahoma.