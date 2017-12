Tornado deixa um morto e vários feridos em New Orleans Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas na terça-feira após a passagem de um tornado pela região de New Orleans, que ainda se recupera da devastação do furacão Katrina. A única morte foi de uma mulher de 86 anos que morava num trailer fornecido pelo governo na área de Gentilly, inundada pelo furacão em agosto de 2005, disse o superintendente da polícia de New Orleans Warren Riley. Ele disse que várias outras pessoas foram levadas para hospitais locais com pequenas lesões, e a polícia e os bombeiros estavam procurando por mais vítimas. Pelo menos de 10 a 15 prédios foram destruídos na cidade, disse James Ross, porta-voz do prefeito, Ray Nagin. Dezenas de outras casas e estabelecimentos comerciais foram danificados em Westwego, de acordo com o prefeito Robert Billiot. Autoridades disseram que cerca de 30 pessoas ficaram feridas. O Serviço Climático Nacional confirmou que foi mesmo um tornado, mas pode ter havido outros. A Entergy Corp. informou que a tempestade deixou 29 mil clientes sem energia. O prefeito Ray Nagin, passando pelas áreas recém-danificadas, disse à Reuters que o tornado foi outro revés para New Orleans, que atualmente conta com metade dos 500 mil habitantes que lá viviam antes do Katrina. "Para a cidade, é uma coisa ruim, porque aborrece ainda mais todo mundo que tenta se recuperar do Katrina", disse ele.