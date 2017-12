Tornado derruba casas perto de Chicago, deixa uma pessoa ferida e milhares sem energia

CHICAGO, EUA - Um tornado destruiu casas perto de Chicago, no Estado americano de Illinois, na noite de segunda-feira, 23, deixando pessoas feridas e presas sob escombros, fechando uma autoestrada e cortando o fornecimento de energia para milhares de residências, disseram membros das equipes de resgate.

As equipes de resgate na cidade de Coal City, cerca de 100 quilômetros ao sul de Chicago, encontraram casas que foram destruídas pela tempestade, de acordo com Joe Schroeder, diretor da agência de emergências do condado de Grundy.

Pelo menos uma pessoa foi hospitalizada com ferimentos, segundo o tenente dos bombeiros Nick Doerfler. "Posso dizer que vimos um pouco de tudo, desde casas completamente destruídas até residências com pequenos danos", disse

Ao menos três casas foram bastante danificadas pela tempestade de segunda à noite, disse Brittany Halliday, filha do prefeito de Coal City, Terry Halliday, ao jornal local Herald-News. "Algumas casas da cidade simplesmente sumiram", disse Brittany. Há trailers virados em todos os lugares. Está tudo uma bagunça."

O tráfego em uma autoestrada próxima foi bloqueado em razão da queda de linhas de transmissão de energia, de acordo com a polícia estadual de Illinois. Segundo a polícia, três caminhões capotaram na rodovia.

Pelo menos 19.000 moradores da região ficaram sem fornecimento de energia, segundo a empresa Commonwealth Edison. / REUTERS