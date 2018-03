Tornado destrói 650 casas na China e deixa um morto Um tornado destruiu até 650 casas na China em apenas cinco minutos e danificou cerca de outras 1.000, disse no domingo a mídia estatal. Uma pessoa morreu. O tornado tocou a terra no sábado na província de Anhui, provocando danos avaliados em 2,7 milhões de dólares. Cerca de 45 pessoas, entre elas oito gravemente feridas, foram levadas ao hospital depois que o tornado atingiu o condado de Lingbi, informou a agência de notícias Xinhua. Um camponês de 76 anos morreu a caminho do hospital. Mais de 20.000 pessoas foram "afetadas" pelo tornado e 950 foram transferidas, disse a Xinhua. (Reportagem de Nick Macfie)