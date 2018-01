Tornado inesperado derruba 500 casas na Flórida Um tornado que apanhou de surpresa os meteorologistas arrasou uma extensão de 5 km ao norte do condado de Palm Beach, na Flórida, destruindo 500 casas, mas deixou apenas algumas pessoas levemente feridas. Grande parte dos danos causados pela tormenta ocorreram na tarde de quinta-feira nas costas de Riviera Beach e Palm Beach Gardens. O tornado provocou o tombamento de caminhões com suas cargas, lançou ao ar vagões que se encontravam nas linhas ferroviárias e destruiu o telhado de uma empresa engarrafadora da Pepsi Cola. Em meio ao silvo do vento, ?árvores eram sacudidas e os escombros voavam pelos ares?, disse J. R. Brown, um morador de Riviera Beach. Em Garden Walk, um acampamento de trailers, o tornado derrubou paredes e telhados e arrancou várias casas do chão. Equipes de emergência resgataram alguns residentes que ficaram presos em meio aos restos de seus veículos, e um escapamento temporário de gás obrigou à retirada de 200 pessoas do campo. No final da tarde, 21.000 habitantes do condado de Palm Beach ficaram sem eletricidade. O Serviço Meteorológico da Flórida disse que a aproximação do tornado só foi detectada às 17h13 da tarde (hora local) e que ele chegou com força à região às 17h40. Os meteorologistas se surpreenderam com a rapidez de sua formação.