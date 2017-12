Tornado já provocou 12 mortes no sul dos EUA Um tornado virou carros de cabeça para baixo, arrancou árvores, destruiu trailers e provocou a morte de pelo menos oito pessoas em Riegelwood, uma pequena comunidade ribeirinha no Estado americano da Carolina do Norte, informaram autoridades locais. A tragédia ocorrida na manhã de quinta-feira elevou a 12 o total de mortes provocadas por uma devastadora sucessão de tornados pelo sul dos Estados Unidos, iniciada na quarta-feira. Kip Godwin, um líder do condado de Columbus, na Carolina do Norte, disse que as autoridades locais encerraram as operações de busca pela área e confirmaram a morte de oito pessoas em Riegelwood, 30 quilômetros a oeste de Wilmington. As vítimas moravam em trailers e casas rústicas na região. O xerife de Columbus, Chris Batten, comentou que a maior parte das vítimas foi encontrada num raio de 200 metros do ponto mais afetado pelo tornado. "Nós concluímos que essas pessoas foram literalmente consumidas pelo tornado", afirmou. Mais 12 pessoas foram hospitalizadas, entre elas quatro crianças em condições críticas de saúde, informaram autoridades locais. Tempestades iniciadas na quarta-feira desencadearam tornados em diversas áreas do sul dos EUA, destruindo casas e trailers, arrancando árvores pela raiz e interrompendo o fornecimento de energia elétrica.