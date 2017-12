Tornado mata 14 pessoas e destrói casas na Flórida Um tornado matou 14 pessoas e destruiu centenas de casas no centro da Flórida nesta sexta-feira, informou um porta-voz do serviço de emergência do condado de Lake. "São 14" mortos, disse o porta-voz Christopher Patton, citando informações confirmadas de fatalidades no instituto médico legal do condado. "Eu posso confirmar esse número." Cerca de 20 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na região central da Flórida, disse a porta-voz da Progress Energy, Cherie Jacobs. O Centro de Operações já foi ativado, disse o governo. O tornado derrubou ainda muitas casas e uma igreja, e deixou alguns pontos da cidade sem energia. Alguns civis afirmaram que um trailer foi carregado pela tempestade. O governador, Charlie Crist, declarou estado de emergência para os municípios de Volusia, Sumter, Lake e Seminole "Nossa prioridade agora é procurar e resgatar", disse Crist a repórteres em Tallahassee. Dezenas de casas móveis foram destruídas durante a noite. Algumas foram levadas pelos fortes ventos e outras perderam o teto. "A situação mais perigosa para este tipo de acidente é quando ele acontece durante a noite. E este foi o caso aqui", disse o meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, Dave Sharp, em Melbourne. A tempestade foi passou pelos condados de Sumter e Lake e depois continuou rumo a Volusia, onde 69 residências e uma clinica foram atingidas, segundo autoridades do local. Um acidente de carro também causado pelo tornado fechou uma avenida por três horas.