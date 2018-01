Tornado mata garota de 7 anos e provoca alerta nos EUA Um tornado atingiu o sul do estado do Missouri, nos EUA, matando uma garota de 7 anos de idade e danificando casas e estabelecimentos comerciais nesta quinta-feira, 1. A vítima foi identificada como Elizabeth Croney. Sua mãe, pai e dois irmãos ficaram feridos quando um tornado atingiu o trailer em uma área rural arborizada, de acordo com o xerife Robbie Crites. 13 baixas já foram anunciadas na cidade de Enterprise, no Alabama, fora a garota morta no Missouri, informou a CNN. Paramédicos tiveram que serrar as carcaças que bloqueavam o caminho até as vítimas. Uma escola do Alabama teria sido atingida por um outro tornado, segundo autoridades. Haviam informes de feridos dentro do local. A escola "aparentemente foi atingida no pátio", disse Paul Duval, cientista do Serviço Nacional de Meteorologia. Os tornados forçaram escolas do Alabama a mandarem os estudantes mais cedo pra casa e entrarem em recesso. No Kansas, um tornado destruiu um estação de energia e tetos e paredes foram arrancados de construções. Os tornados são parte de uma grande seqüência de tempestades e nevascas que recaem do Minnesota à Louisiana. Em Nebraska, ventos fortes e neve pesada ocasionaram o bloqueio de 121 quilômetros na maior estrada do estado. A tempestade foi a responsável pela morte de ao menos duas pessoas. O casal teve seu carro capotado quando a neblina cobriu a estrada e a chuva atrapalhou o tráfego.