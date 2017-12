Tornado mata pelo menos nove pessoas no Japão Pelo menos nove pessoas morreram e 12 foram feridas na passagem de um tornado por Saroma, localidade da Ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Dez 10 casas foram derrubadas pela força dos ventos, informou a polícia japonesa. Segundo o Corpo de Bombeiros e as forças de segurança, citados pela rede de televisão NHK, o tornado derrubou casas e escritórios pré-fabricados de uma empresa que trabalha na construção de um túnel. As imagens da televisão japonesa mostraram automóveis destruídos e pedaços de ferro, madeira e plástico dos edifícios derrubados pelos ventos. A agência de notícias Kyodo informou também que outras seis pessoas estão desaparecidas desde que o tornado atingiu Saoma, na madrugada desta terça-feira. Cerca de 630 edifícios ficaram sem energia elétrica em Saroma e Kitami.