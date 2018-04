Tornado mata seis e fere cem no norte da Argentina

Um tornado devastou ontem à noite a cidade de Pozo del Tigre, na província de Formosa, no norte da Argentina, provocando a morte de seis pessoas além de ferir outras cem. Destas, dez estavam em estado grave nesta sexta-feira. A cidade permanecia hoje sem serviços de energia elétrica, telefone e água potável. Ao redor de 70% das casas da cidade, de 10 mil habitantes, foram derrubadas pelo tornado.

Segundo as autoridades da polícia local e da prefeitura, a maior parte dos feridos sofreu fraturas de braços e pernas por causa do desabamento de vigas, postes e telhados durante a tempestade.

Dezenas de árvores nas praças e calçadas da cidade foram arrancadas do chão pelos ventos. O tornado também assolou as aldeias de comunidades indígenas Wilchis e Pilagás que vivem no município.

Foi o tornado mais violento desde a fundação da cidade, há 80 anos. Em outubro de 2009, outro tornado devastou áreas da província de Misiones, no nordeste da Argentina, na fronteira com o Brasil. Na ocasião morreram dez pessoas, das quais oito eram crianças.