Tornados assolam meio-oeste dos EUA Uma seqüência de tornados matou pelo menos 10 pessoas no meio-oeste norte-americano, nesta segunda-feira. Os fenômenos também atingiram a Universidade do Kansas e causaram danos à cidade de Springfield, Illinois. As condições climáticas violentas tiveram início durante o final de semana, com uma linha de tempestades que geraram tornados. Nesta segunda, uma Segunda linha de tempestades varreu a região, com chuvas, granizo e ventos violentos que arrancaram árvores e destruíram casas do Kansas até Indiana. Os tornados também assolaram escolas em Dakota do Sul, Minnesota e Wisconsin. A capital do estado americano de Illinois foi atingida fortemente por duas vezes em 24 horas. A primeira por um tornado e depois por ventos fortes, que deixaram um rastro de entulhos pela cidade de Springfield. O prefeito Tim Davlin disse que acreditar que "cada polegada em cada quarteirão" da cidade tenha sofrido algum tipo de dano. "Isso é simplesmente irreal. A maioria das estradas que acessa o município está fechada; a cidade está em grande parte sem energia elétrica. A região de Chicago também foi afetada por ventos de cerca de 110 km/h. Contudo, foi o Missouri que sofreu as maiores conseqüências com os ventos violentos do final de semana. Pelo menos nove pessoas morreram e centenas de casas e estabelecimentos comerciais foram destruídos ou danificados parcialmente. Choveu granizo em boa parte do estado.