Tornados causam destruição no Centro-Oeste dos EUA Fortes temporais atingiram o norte da região Centro-Oeste dos EUA, produzindo tornados que, entre outros estragos, arrancaram tetos de casas e de uma igreja no Estado de Minnesota e arrasaram algumas residências em Dakota do Sul. O local mais afetado foi Buffalo Lake, um povoado em Minnesota, a cerca de 110 quilômetros de Mineápolis, embora não tenham sido registrados danos expressivos, nem feridos. Dez casas de Buffalo Lake, com 700 habitantes, ficaram quase que totalmente destruídas. O governador de Minnesota, Tim Pawlenty, visitou a área pela manhã e membros da Guarda Nacional foram chamados ao local para evitar saques. Em Dakota do Sul, quatro pessoas ficaram feridas quando um tornado atingiu a localidade rural de Manchester.