Tornados deixam 19 mortos nos EUA Vários tornados atingiram na noite deste domingo os estados de Kansas e Missouri, nos Estados Unidos, matando pelo menos 19 pessoas. Segundo testemunhas, em Kansas, o centro de Pierce City foi duramente atingido. Na cidade de Kansas, carros e caminhões foram arrastados e casas destruídas pela força do tornado. Além de Kansas e Missouri, toda a região do meio oeste dos EUA foi afetada China - Pelo menos uma pessoa morreu durante um terremoto na noite deste domingo em Yopurga, no noroeste da China. Segundo o Instituto Sismológico de Xinjiang, o tremor atingiu 5,8 graus na escala Richter. A vítima, uma mulher idosa, teria morreu de susto. Pelo menos 1.600 casas foram atingidas. Em fevereiro deste ano, a região sofreu outro forte terremoto, 268 pessoas morrem outras 4 mil ficaram feridas.