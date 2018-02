Tornados deixam 4 mortos nos EUA Uma forte tempestade gerou vários tornados no centro e no norte do estado de Illinois (EUA), nesta terça-feira. O teto de uma escola foi arrancado e vários prédios foram derrubados. As autoridades confirmaram, à noite, a morte de quatro pessoas. Outras quatro, entre elas três crianças, estão hospitalizadas. A tempestade também atingiu o centro de Indiana, onde há pelo menos mais dois feridos.