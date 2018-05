Tornados deixam rastro de destruição nos EUA

Americano repousa sobre destroços de casa destruída no Arkansas.

WASHINGTON - Os tornados e tempestades já deixaram pelo menos dez mortos na região central dos EUA, segundo informações oficiais.

Os fortes ventos vem causando destruição em diversas cidades do centro e sul do país. Somente no mês de abril, mais de 400 tornados já atingiram a região. Em algumas regiões, os tornados estão sendo acompanhados por chuvas torrenciais e alagamentos.

Um alerta de alto risco foi divulgado para os Estados de Tenessee, Arkansas e Texas. Em Missouri, as barragens estão perto do ponto de saturação após fortes chuvas. Há previsões de que novas tempestades podem acontecer nos próximos dias.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.