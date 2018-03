Tornados destroem e matam no centro-oeste dos EUA Temporais e tornados atingiram, no domingo, oito Estados do centro-oeste dos Estados Unidos, matando ao menos 27 pessoas e destruindo centenas de casas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia americano, o Tennessee foi o Estado mais afetado, com cinco condados atingidos pelos tornados. Os temporais fizeram 23 vítimas no Estado, incluindo uma criança e uma família inteira de quatro pessoas. A maioria das mortes aconteceu em uma faixa de 40 quilômetros entre as cidades de Newbern (a 80 quilômetros de Memphis) e Bradford, informaram as autoridades. Em Newbern, o tornado passou em meio a um conjunto de casas, matando várias pessoas. A polícia rodoviária enviou para o local equipes com cães farejadores. O objetivo é resgatar sobreviventes presos em meio aos escombros. Muitos temporais, alguns produzindo tornados, também atingiram partes dos Estados de Iowa, Kentucky, Arkansas, Missouri, Ohio, Illinois e Indiana. Fortes ventos foram responsáveis por pelo menos três mortes no Missouri. Uma loja de roupas desmoronou no sudeste de Illinois, matando um homem e ferindo muitos outros. O serviço meteorológico do Centro de Previsões de Tempestades de Oklahoma, em Norman, reportou preliminarmente a ocorrência de 63 tornados. Funcionários do governo do Tennessee estimam que cerca de 1.200 edifícios foram danificados somente em Newbern. Robert Hart, vereador do condado, afirmou que testemunhas disseram que o tornado tinha "quase uma milha de largura". Cerca de meia dúzia de tornados atingiram o Arkansas, sendo que um deles sozinho destruiu quase a metade da cidade de Marmaduke, segundo informou o corpo de bombeiros local. Oficiais limitaram o acesso à cidade por causa de uma ruptura em um gasoduto. A cidade já havia sido atingida por um tornado em 1997. O governo declarou estado de emergência na cidade de Caruthersville, no sudoeste do Missouri. A prefeita Diane Sayre afirmou não ter notícias de vítimas na cidade - cuja população é de 6.700 pessoas. Na metade de março, outro sistema de tempestades criou tornados que mataram nove pessoas no Missouri e feriram dezenas em Illinois. Relatórios iniciais indicaram que o sistema foi responsável por mais de 100 tornados em cinco Estados, de Oklahoma a Illinois, segundo informou o Serviço nacional de Meteorologia.