Tornados devastam e matam seis pessoas nos EUA Tornados devastaram uma ampla área na região sudeste dos Estados Unidos, deixando pelo menos seis pessoas mortas e causando grandes danos em diversas cidades norte-americanas. O Estado mais afetado na noite deste domingo foi Maryland, onde um tornado deixou pelo menos três mortos e 93 feridos, ao sul da capital norte-americana. Os feridos "estão golpeados, arrasados e em estado de choque", disse o diretor do Centro Médico Civista, Chris Stefanides. "Creio que nunca tinham visto algo parecido", comentou. Jack Cahalan, porta-voz do serviço de emergências de Maryland, disse nesta segunda-feira que 81 pessoas sofreram ferimentos leves, e 12 encontravam-se em estado grave. Em La Plata, no Estado norte-americano de Maryland, foi imposto um toque de recolher, e as escolas estavam fechadas. Cerca de 6.500 imóveis estavam sem energia elétrica. Descargas elétricas causaram problemas nos vales de Tennessee e Ohio. Em Wisconsin e Minnesota, ocorreram intensas tempestades de neve. Em Missouri, um tornado com ventos de até 290 quilômetros por hora causou a morte de um garoto de 12 anos. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e diversas casas foram destruídas. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas em diversas cidades de Kentucky. Billy Garrett, de 52 anos, morreu ao ser lançado a 60 metros de sua casa. Dezenas de pessoas ficaram feridas no sul de Illinois, e uma mulher de 69 anos apareceu morta na frente de sua casa. As aulas em diversas cidades do Estado foram canceladas devido aos danos causados aos edifícios onde funcionam algumas escolas.