Tornados e vendavais matam 14 pessoas no centro dos EUA Os tornados e vendavais que castigam cinco estados do centro e sudeste dos Estados Unidos mataram pelo menos 14 pessoas, informou hoje a rede de televisão CNN. As autoridades locais confirmaram a morte de 11 pessoas no noroeste do Tennessee, dois no leste do Missouri e uma no sul de Illinois, segundo a CNN. Muitas pessoas ainda estão presas em suas casas destroçadas pelas tempestades, enquanto que as operações de resgate são prejudicadas pelos vazamentos de gás natural e pelos blecautes produzidos pelo desabamento de postes elétricos. A Cruz Vermelha se postou na zona para ajudar os habitantes que abandonaram suas casas a encontrar refúgio.