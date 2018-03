Tornados já fizeram 12 mortos nos EUA Os tornados no Tennessee já fizeram 12 mortos e deixaram milhares de pessoas sem eletricidade, segundo a rede de televisão CNN, que informou que as tempestades voltaram a castigar os Estados do sudeste, desde o Mississippi até a Geórgia. As tempestades também causaram graves danos materiais. No total, o Serviço Nacional de Meteorologia calcula que cerca de 48 tornados e 500 tempestades de granizo castigaram o centro e sudeste dos EUA nas últimas 24 horas, embora tenham perdido força ao se aproximar do Estado da Flórida. As tempestades devastaram nos últimos dias o Tennessee, onde no domingo passado morreram 24 pessoas. Vários condados do Estado do Alabama também sofreram problemas pela queda de uma intensa tempestade de granizo, com pedras de mais de 10 centímetros de diâmetro. O Estado da Geórgia, sobretudo a cidade de Atlanta, registrou fortes tempestades durante a madrugada de Sábado. O mau tempo castigou na sexta-feira regiões de pelo menos nove Estados no centro e sudeste dos EUA, segundo a Agência de Gestão de Emergências do Tennessee.