Tornados matam 23 em vários Estados

Autoridades americanas informaram ontem que vários tornados atingiram o centro-sul dos EUA no sábado, deixando pelo menos 23 mortos nos Estados de Oklahoma, Missouri, Arkansas e Kansas. De acordo com o Departamento de Controle de Emergências do Missouri, pelo menos 350 ficaram feridos. No total, o Serviço Nacional de Previsões de Tempestades de Norman, em Oklahoma, estimou que 34 tornados atingiram Missouri, Oklahoma e Arkansas, com a ressalva de que alguns desses registros podem se referir ao mesmo fenômeno. O Serviço Estadual de Meteorologia de Missouri informou que os ventos chegaram a 266 quilômetros por hora - o ciclone Nargis, que matou oficialmente 28 mil pessoas em Mianmar na semana passada, teve rajadas de até 240 quilômetros por hora. Em alguns pontos, o vento foi tão forte que levou casas inteiras, deixando apenas as fundações. "Em algumas dessas casas, só conseguiu sobreviver quem tinha porão", afirmou George Brown, tenente da Polícia Rodoviária de Oklahoma. DESAPARECIDOS Segundo a rede de TV CNN, na tarde de sábado o tornado atingiu o Estado de Oklahoma, deixando sete mortos e várias casas danificadas. Na cidade de Picher, várias pessoas estavam desaparecidas após a passagem da tempestade. Ontem, equipes com cães farejadores procuravam sobreviventes ou corpos entre os escombros. Segundo relatos de moradores da cidade, o cenário no local era de completa devastação, com colchões e pedaços de metal pendurados nas copas das árvores. "Juro que vi carros flutuando", afirmou Herman Hernandez, 68. "E havia um barulho que foi ficando cada vez mais alto." O governador de Oklahoma, Brad Henry, declarou estado de emergência e visitou ontem as áreas destruídas. "Nossos pensamentos e orações são dedicados às pessoas de Picher e de outras comunidades de Oklahoma que foram atingidas pela última onda de tempestades", disse o governador. Na fronteira entre os Estados de Kansas e Missouri, um outro tornado feriu várias pessoas nas localidades de Seneca e Neosho. Racine, cidade a 274 quilômetros de Kansas City, registrou outras dez mortes. APAGÃO Ontem, a tempestades atingiram também o Estado da Geórgia, matando uma pessoa e deixando pelo menos 80 mil residências sem energia elétrica, inclusive na região metropolitana de Atlanta. De acordo com autoridades estaduais, o número de mortos e feridos deve aumentar ainda mais à medida que as buscas por desaparecidos continuam. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que novos tornados podem se formar nas próximas horas e emitiu um alerta para toda a região.