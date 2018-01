Tornados matam 29 no Meio-Oeste americano Diversos tornados castigaram o Meio-Oeste dos Estados Unidos, matando pelo menos a 29 pessoas em três estados. Centenas moradias e veículos foram destruídos pelos tornados. Uma das zonas mais castigadas foi Pierce City, em Missouri, onde 11 pessoas morreram. Nove delas se protegiam dentro de um arsenal da Guarda Nacional que foi totalmente destruído pela passagem de um dos tornados. Não houve uma só moradia ou comércio inteiros em Pierce City, que tem uma população de 1.400 pessoas. As ruas ficaram completamente intransitáveis com os destroços acumulados nas ruas. Tornados de menor intensidade atingiram também Dakota do Sul e Nebrasca.