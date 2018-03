Tornados matam dez pessoas no Tennessee Tempestades elétricas e tornados que castigam o centro dos EUA deixaram na sexta-feira pelo menos dez mortos no condado de Sumner, ao noroeste da capital do Estado do Tennessee, Nashville, anunciaram fontes oficiais. O chefe do Corpo de Bombeiros Joe Womack relatou que as equipes de resgate retiraram três corpos dos escombros de casas em Gallatin, a cerca de 38 quilômetros de Nashville. A tempestade arrancou telhados, deixou milhares de casas sem eletricidade, virou carros e deixou dezenas de feridos. O alerta segue nos Estados do centro e o leste dos EUA. Espera-se que as tempestades alcancem nas próximas horas os Estados como Alabama, Arkansas, Mississippi ou Indiana.