Tornados matam duas pessoas no Estado de Oklahoma

SHAWNEE, OKLAHOMA - Vários tornados atingiram partes da região central dos Estados Unidos, destruindo vários trailers que estavam num estacionamento e matando dois idosos. Os piores danos foram registrados em Wichita, no Kansas, e em Oklahoma.

O Serviço Nacional de Meteorologia previu mais tempestades para a mesma região - incluindo Oklahoma City e Tulsa - na tarde e noite desta segunda-feira, advertindo sobre a possibilidade de tornados e de queda de granizo. Os danos mais graves de domingo foram registrados num estacionamento de trailers localizado perto de Shawnee, no sudeste de Oklahoma City.

A porta-voz do escritório de medicina legal do Estado de Oklahoma, Amy Elliot, identificou nesta segunda-feira as duas pessoas que tiveram a morte confirmada como Glen Irish, de 79 anos, e Billy Hutchinson, de 76. Os dois homens são de Shawnee, perto de onde o tornado destruiu os trailers que estavam no Steelman Estates Mobile Home Park. Não estava claro que as duas vítimas moravam no local.

A meteorologia vinha fazendo advertências sobre as condições climáticas desde quarta-feira e no domingo informou que as condições eram propícias para o surgimento de tornados.

A governadora Mary Fallin declarou estado de emergência em 16 condados de Oklahoma por causa das fortes tempestades e enchentes. A declaração permite que governos locais adquiram bens rapidamente para atender às necessidades dos moradores e coloca o Estado em contado com o governo federal para receber ajuda . / AP