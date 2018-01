Tornados matam pelo menos 20 pessoas nos Estados Unidos Uma seqüencia de tornados deixou pelo menos 20 pessoas mortas nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 1. Um deles destruiu o prédio de uma escola na cidade de Enterprise, no Alabama, matando pelo menos cinco pessoas. Equipes de resgate continuam tentando encontrar sobreviventes nos escombros. O governador Bob Riley, que declarou estado de emergência e enviou 100 soldados da Guarda Nacional à cidade, disse saber que havia mais um morto em outro lugar no Alabama e que as equipes de resgate ainda buscavam sobreviventes nos escombros. Outras pessoas morreram na cidade de Miller´s Ferry, também no Alabama. Dezenas de pessoas tiveram de ser hospitalizadas. Antes, uma menina de sete anos de idade morreu na região rural da cidade de West Plains, em Missouri, quando um tornado atingiu a casa em que morava. O presidente americano, George W. Bush, já ofereceu ajuda federal para os Estados de Missouri e Alabama. Alerta americano Há ameaça de tempestades em várias regiões dos Estados Unidos. Segundo meteorologistas, as tempestades podem provocar desde tornados até nevascas. O US Storm Prediction Center (SPC), centro de previsão de tempestades dos Estados Unidos, lançou um raro alerta de severas condições climáticas para a região leste dos Estados Unidos nas próximas 24 horas. Também há relatos da passagem de tornados pelos Estados do Kansas e Arkansas, destruindo casas e serviços. Uma subestação de energia elétrica na divisa entre Missouri e Kansas foi destruída. Uma série de tempestades se formou, atingindo desde Minnesota, no norte, até Louisiana, na Costa do Golfo. Essa série de tempestades se moveu a partir do oeste americano, onde já provocou nevascas desde o Estado de Washington até o Colorado. Esta matéria foi ampliada às 11h03