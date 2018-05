Tornados matam pelo menos 45 pessoas nos EUA

WASHINGTON - Pelo menos 45 pessoas morreram após uma violenta tempestade gerar tornados em vários Estados do sul dos EUA, informou a mídia local neste domingo, 17. Os tornados deixaram uma rota de destruição na Carolina do Norte no sábado, 16, derrubando casas e lojas e causando falta de energia, informou a emissora de televisão NBC. As tempestades tombaram árvores e linhas de transmissão de energia, destruíram telhados de casas e danificaram caminhões em rodovias.

Mais de 20 tornados foram registrados nos Estados de Mississippi e Alabama, no sul dos EUA, na sexta-feira. Um dia antes, 15 ciclones haviam atingido Oklahoma, Kansas e Texas, informou o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano. Na sexta-feira, a virulência do clima atingiu o Arkansas e a Geórgia, segundo a imprensa norte-americana.

Uma área particularmente atingida foi a capital da Carolina do Norte, Raleigh, onde dezenas de casas foram destruídas. Funcionários também contabilizaram várias mortes e falta de energia em boa parte desse Estado.

Os problemas no tempo começaram no fim da quinta-feira em Oklahoma, deixando uma trilha de mortes e destruição. Na sexta-feira e no sábado, os problemas ocorreram em vários Estados.

Entre as sete pessoas mortas no Alabama estavam uma mãe e suas duas filhas, que estavam abrigadas em um trailer quando este foi atingido por um tornado, segundo funcionários. A potente tempestade avançou para o Oceano Atlântico no início do domingo, segundo meteorologistas do Centro Nacional de Previsão de Tempestades.