Tornados matam pelo menos 6 pessoas no Texas

Uma série de tornados deixou pelo menos seis mortos e dezenas de feridos no Estado norte-americano do Texas. As violentas tempestades de primavera retiraram trailers do chão, quebraram janelas e destruíram telhados.

Em Granbury, a cidade mais atingida, um tornado atingiu dois bairros por volta das 20h (horário local) de quarta-feira. Atrás de uma casa, que estava no caminho da tempestade, uma garagem perdeu grande parte de sua lateral de alumínio, a porta cedeu e o telhado foi arrancado. Uma árvore atrás da casa perdeu a maior parte de seus galhos e um trailer, que estava vazio, foi destruído.

O xerife do condado de Hood, Roger Deeds, descreveu o rescaldo e a busca pelos corpos. "Alguns foram encontrados nas casas e alguns foram encontrados nas proximidades das residências", disse ele. "Há relatos de outras duas pessoas que não estavam nem perto de suas casas. Então, vamos fazer buscas na região." De acordo com o xerife, eles procuram 14 pessoas.

Cerca de 50 deram entrada no hospital Granbury, onde 14 receberam tratamento para seus ferimentos e duas foram transferidas para um hospital em Fort Worth, cerca de 56 quilômetros a nordeste, disse Deeds. Mais pessoas se encaminharam para uma escola primária onde os paramédicos instalaram um local de atendimento. Matt Zavadsky, porta-voz do MedStar Mobile Healthcare, estimou que cerca de 100 pessoas ficaram feridas.

Outro tornado foi avistado tinha uma milha de largura e atravessou Cleburne, cidade de cerca de 30 mil habitantes a sudeste de Granbury. Não há relatos de mortes provocadas por esta tempestade, disse o prefeito Scott Cain, "mas pode haver feridos". Em um dos bairros, o trailer de uma empresa de caminhões, que estava estacionado na rua, foi lançado contra um carro e uma garagem próximos. Cain estima que dezenas de casas ficaram danificadas.

Outro tornado atingiu a pequena cidade de Millsap, a oeste de Fort Worth. O juiz do condado de Parker, Mark Kelley, disse que houve danos nos telhados de várias casas e um celeiro foi destruído, mas não havia relatos de feridos. / AP