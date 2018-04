Tornados matam pelo menos nove pessoas e ferem outras 100 nos EUA

WASHINGTON - A passagem de 15 tornados pelo Meio-Oeste americano provocou a morte de pelo menos nove pessoas e ferimentos em outras 100, além do rastro de destruição de casas e de negócios. A tempestade começou na noite de terça-feira e atingiu seis Estados - Nebraska, Kansas, Missouri, Kentucky, Indiana e Illinois. Harrisburg, em Illinois, foi a cidade mais castigada, com a perda de seis vidas.

Novas tormentas estavam previstas para a noite de ontem na região, segundo o Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Nacional de Tempo. "Meu coração está partido. O rastro de destruição é absolutamente devastador", afirmou o prefeito de Harrisburg, Eric Gregg. "Nunca vi algo como isso e espero não ver outra vez."

Nessa pequena cidade, com 9.000 habitantes, cerca de 300 casas e 25 prédios comerciais foram destruídos, segundo a polícia local . Paredes externas do Harrisburgh Medical Center caíram e deixaram pacientes expostos aos ventos e à chuva. Nenhum deles teria sido ferido. A direção desse hospital preferiu dar alta a vários doentes para abrir leitos para os feridos, que chegavam às dezenas. As escolas foram fechadas pelas autoridades, que também advertiram eventuais visitantes a se manterem distantes da cidade.

Os governos de Kansas e de Missouri declararam estado de emergência para as localidades mais atingidas. Em Harveyville, Kansas, cerca de 40% das construções foram danificadas, segundo as autoridades locais. No Missouri, pelo menos duas pessoas morreram por causa dos tornados, e a capital da música country americana, Branson, registrou 37 feridos. "Fomos abençoados de muitas formas. Pelo época do ano e certamente pela hora em que o tornado surgiu, quando as pessoas não estavam nos seus veículos nem fora de casa", afirmou o prefeito Raeanne Presley, ciente do fato de a cidade receber até 60 mil visitantes no auge da temporada.