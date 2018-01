Tornados matam três e ferem 10 no Texas Vários tornados castigaram na madrugada desta quarta-feira algumas cidades do estado americano do Texas e deixaram três mortos e pelo menos 10 feridos, informaram as autoridades. As tempestades, que aumentaram depois do anoitecer, provocaram também grandes danos materiais em casas e redes elétricas. A polícia informou que entre as vítimas está um casal de idosos da pequena cidade de Westminster e um jovem que apareceu morto no condado de Collin. Segundo a polícia, 10 pessoas foram transferidas a hospitais do norte do Texas, mas se desconhece por enquanto como estão. No fim da noite de terça-feira, os tornados castigaram as imediações das localidades de Anna e Westminster, no norte do Texas. Também foram registrados ventos fortes em Childress e no sudeste de Oklahoma, mas em nenhuma destas cidades há registro de vítimas. Westminster, um povoado com cerca de 420 habitantes, está situado a cerca de 69 quilômetros de Dallas, e Anna, com 6.500 moradores, oito quilômetros ao oeste de Westminster. O tornado que atingiu a localidade de Childress derrubou muros, redes elétricas e árvores. Além disso, outros três tornados e chuva de granizo afetaram o sudeste de Oklahoma, inundando várias ruas, embora não tenham sido registrados danos materiais graves ou vítimas. Cerca de 6 mil pessoas ficaram sem eletricidade no sudeste do estado de Oklahoma e em sua capital, de mesmo nome.