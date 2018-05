Tornados nos Estados Unidos deixam 17 mortos

Cerca de 20 tornados foram registrados na sexta-feira no Mississippi - onde uma morte foi confirmada hoje - e no Alabama. Outros 15 ocorreram um dia antes em Oklahoma, Kansas e Texas, segundo o Serviço Nacional do Clima.

As tempestades começaram na quinta-feira à noite em Oklahoma, onde houve pelo menos cinco tornados e duas mortes. Em Arkansas, as tormentas mataram mais sete pessoas. As informações são da Associated Press.