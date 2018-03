Tornados nos Estados Unidos deixam um morto Milhares de casas nos estados norte-americanos de Iowa e Illinois estão sem eletricidade após a passagem de vários tornados, que deixaram uma mulher morta, 30 feridos e vários imóveis destruídos. O Serviço Meteorológico Nacional informou que cinco tornados Atingiram a zona da Cidade de Iowa na noite de quinta-feira, 13. O mais destrutivo deles deixou um rastro de destruição numa área de 5,6 quilômetros entre o centro da cidade e a Universidade de Iowa. O estado de Illinois foi afetado por pelo menos um tornado, além de fortes ventos e granizo. "Havia escombros voando", disse Melissa Fortman, uma estudante, que, depois de ouvir o toque da sirene de emergência, se juntou com amigos no sótão da casa onde funciona sua organização estudantil. Muros inteiros da casa foram arrastados e o interior de vários quartos era visível da rua. Dois carros foram jogados para um barranco próximo. Restos de vidros e galhos de árvores, entre outros escombros, ficaram espalhados pela vizinhança. O governador de Iowa, Tom Vilsack, declarou estado de emergência em três condados, enquanto milhares de casas do estado, assim como do vizinho Illinois, ainda esperam o restabelecimento do fornecimento de energia.