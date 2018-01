Tornados nos EUA deixam ao menos dois mortos e destruição

WASHINGTON - Fortes tornados e tempestades que aconteceram no fim de semana nos EUA deixaram ao menos três mortos e dezenas de feridos, além de diversas casas, postes e árvores destruídas.

Um dos três tornados castigou a região do Texas e deixou "destruição no sistema elétrico e estradas bloqueadas", explicou o chefe dos bombeiros do condado, Phillip Arthur. Na cidade de Corsicana, uma pessoa morreu e a estrada I-45 precisou ser fechada em razão de alagamentos durante várias horas da noite.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As outras duas pessoas mortas em razão das tempestades estavam em Nashville, no Estado de Arkansas.

Dois tornados foram confirmados no domingo no Estado do Colorado e os Estados Arkansas, Kansas, Nebraska e Oklahoma sofreram com as fortes tempestades.

Na madrugada da quarta-feira da semana passada, 50 tornados castigaram vários Estados do centro do país e deixaram uma mulher morta, 12 feridos e vários danos materiais. /EFE e REUTERS